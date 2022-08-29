Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки — Finance.ua

Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Украина и Молдова отменили разрешения на международные грузовые перевозки

Украинские перевозчики с 1 сентября смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Фейсбуке.

«С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Республику Молдова по новым упрощенным правилам», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что после подписания «транспортного безвиза» со странами Европейского Союза Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения нашего экспорта.

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«Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка „Березино — Басарабяска“, не работавшего более 20 лет, — это отличные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой. Теперь наша задача максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 000 разрешений на 2023 год).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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