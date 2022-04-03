Украина и Колумбия договорились об экономических и оборонных проектах после войны — Finance.ua

«Рад установить контакт с Иваном Дуке Маркесом... Договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после войны», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Колумбию «за гуманитарную помощь и консолидацию стран Южной Америки в поддержку Украины».
Напомним, за месяц военных действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило на совещании Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета Министров.