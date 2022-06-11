Украина и Германия обсудили создание плана на 3-5 лет по обеспечению продовольственной безопасности — Finance.ua

Украина и Германия обсудили создание плана на 3-5 лет по обеспечению продовольственной безопасности

Сегодня 12:33 — Казна и Политика

Министр агрополитики Николай Сольский со своим коллегой из Германии Джемом Оздемиром обсудили возможность совместно на уровне стран G-20 разработать прогнозируемый план шагов на 3-5 лет по логистике и обеспечению продовольственной безопасности мира и стран Северо-Востока и Африки.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Это нужно, чтобы обезопасить мир от таких ситуаций, которые возникли сейчас с украинским зерном.

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Сольский добавил, что, прежде всего, нужно решить возможности транспортировки украинской агропродукции по железной дороге в сторону румынских портов и Балтийского моря, в частности Германии. «Также решить вопрос с хранением нового урожая, потому что восстановить разрушенные мощности хранения на данный момент невозможно», — отметил он.

Справка Finance.ua:

В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно. «Есть сообщения, заслуживающие доверия, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта... чтобы продать его для собственной выгоды», — сказал Блинкен, очевидно ссылаясь на статью New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что Россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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