Украина и Германия обсудили создание плана на 3-5 лет по обеспечению продовольственной безопасности — Finance.ua
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Украина и Германия обсудили создание плана на 3-5 лет по обеспечению продовольственной безопасности

Сегодня 12:33Казна и Политика
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Министр агрополитики Николай Сольский со своим коллегой из Германии Джемом Оздемиром обсудили возможность совместно на уровне стран G-20 разработать прогнозируемый план шагов на 3-5 лет по логистике и обеспечению продовольственной безопасности мира и стран Северо-Востока и Африки.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Это нужно, чтобы обезопасить мир от таких ситуаций, которые возникли сейчас с украинским зерном.
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Сольский добавил, что, прежде всего, нужно решить возможности транспортировки украинской агропродукции по железной дороге в сторону румынских портов и Балтийского моря, в частности Германии. «Также решить вопрос с хранением нового урожая, потому что восстановить разрушенные мощности хранения на данный момент невозможно», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно. «Есть сообщения, заслуживающие доверия, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта... чтобы продать его для собственной выгоды», — сказал Блинкен, очевидно ссылаясь на статью New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что Россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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