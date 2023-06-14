Украина и Германия активно сотрудничают в развитии рынков природного газа, биометана и водорода — Finance.ua
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Украина и Германия активно сотрудничают в развитии рынков природного газа, биометана и водорода

Энергетика
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Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник провел встречу с руководителем Директората стабилизации экономики и энергетической безопасности Министерства экономики и климата Германии Филиппом Штайнбергом.
Тема встречи — вызовы для энергетической безопасности Европы и будущие шаги по интеграции национальных энергетических рынков. В центре внимания были вопросы хранения природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), европейские инвестиции в увеличение добычи украинского газа, совместные проекты по производству, хранению и транспортировке биометана и водорода.
«Украинская газотранспортная система — полноценная составляющая европейской газотранспортной системы. Европейская инициатива совместных закупок газа, создание новых устойчивых и стабильных маршрутов снабжения являются важными шагами для усиления устойчивости рынков в новой энергетической реальности», — отметил Николай Колесник.
Стороны обсудили правила безопасности газоснабжения в современных реалиях, потенциал ПХГ в Украине для обеспечения энергетической безопасности Европы, отдельно уделено внимание растущей роли LNG-инфраструктуры и увеличению доли сжиженного природного газа в энергетическом балансе ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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