Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард — Finance.ua

Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина и ЕС подписали меморандум о транше на €1 миллиард

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом Домбровскис написал в Твиттере

«Подписываю Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи как экстренное финансирование. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины», — отметил Домбровскис.

Он добавил, что Украина имеет экономику в состоянии войны. Следовательно, ЕС будет помогать Киеву.

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Как известно, Евросовет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины и будет продолжать работать в направлении предоставления оставшейся из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, в рамках Соглашения об ассоциации ЕС-Украина, которое вступило в силу с 1 сентября 2017 года, ЕС последовательно оказывает поддержку Украине в проектах по развитию и проведению ключевых реформ, включая административную и судебную, борьбу с коррупцией и т.д. В период с 2014 по 2021 год ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь в форме долгосрочных кредитов на сумму в 5 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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