Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок

Казна и Политика
0
Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок
Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок
Министр экономики Юлия Свириденко и Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписали второе дополнение к Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между государствами.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Документ утверждает упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.
Соглашение обновляет пороговые значения, а также изменяет валюту, установленную для их вычисления, с евро на специальные права заимствования (МВФ).
Также будут упорядочены положения о взаимном применении государственных закупок в части предоставления медицинских услуг.
Украина и Великобритания намерены и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.
«Обновление Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии является действенным доказательством активного взаимодействия Киева и Лондона в торговой и экономической сферах, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию», — заявила Юлия Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.