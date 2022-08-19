Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок — Finance.ua

Украина и Британия упростили доступ на рынок публичных закупок
Министр экономики Юлия Свириденко и Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписали второе дополнение к Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между государствами.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Документ утверждает упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.
Соглашение обновляет пороговые значения, а также изменяет валюту, установленную для их вычисления, с евро на специальные права заимствования (МВФ).
Также будут упорядочены положения о взаимном применении государственных закупок в части предоставления медицинских услуг.
Украина и Великобритания намерены и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.
«Обновление Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии является действенным доказательством активного взаимодействия Киева и Лондона в торговой и экономической сферах, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию», — заявила Юлия Свириденко.
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