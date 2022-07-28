Украина готовится к увеличению экспорта электроэнергии в ЕС – Зеленский — Finance.ua
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Украина готовится к увеличению экспорта электроэнергии в ЕС – Зеленский

Энергетика
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Украина готовится к увеличению экспорта электричества потребителям в Европейском Союзе.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в конце 154-го дня полномасштабной российско-украинской войны.
«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском Союзе. Несмотря на такую ​​войну, мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что власти постепенно сделают Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности — именно за счет внутреннего производства электричества.
Как сообщалось, доходы Украинского государства от доступа к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией за первые 27 дней экспорта электроэнергии в ЕС превысили 500 миллионов гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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