Украина готовится к увеличению экспорта электроэнергии в ЕС – Зеленский — Finance.ua

Украина готовится к увеличению экспорта электроэнергии в ЕС – Зеленский Сегодня 11:15 — Энергетика

Украина готовится к увеличению экспорта электричества потребителям в Европейском Союзе.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в конце 154-го дня полномасштабной российско-украинской войны.

«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском Союзе. Несмотря на такую ​​войну, мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что власти постепенно сделают Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности — именно за счет внутреннего производства электричества.

Как сообщалось, доходы Украинского государства от доступа к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией за первые 27 дней экспорта электроэнергии в ЕС превысили 500 миллионов гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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