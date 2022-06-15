Украина готовит план Б в случае невозможности деблокады морских портов — Finance.ua

Украина готовит план Б в случае невозможности деблокады морских портов

Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Украина готовит план Б в случае невозможности деблокады морских портов

Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна, что поможет в случае отсутствия экспорта через порты хранить как прошлогодние остатки, так и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.

«Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности в этом году, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна при невозможности быстрого экспорта завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн», — рассказал он.

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Высоцкий уточнил, что всего в Украине тысячи элеваторных мощностей, и они распределены по всей территории нашего государства. Также руководство страны продолжает совместно с международными партнерами (ООН) работать в направлении деблокады морских портов.

«Сама идея важна и нужна, без нее мы не сможем реализовать весь экспортный потенциал. И понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это и достаточное количество противокорабельного оружия, и обеспеченное гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа по этому направлению. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, можем сообщить», — добавил он.

Как сообщалось, согласно данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2022 г. общая мощность хранения в стране составила 75 млн тонн, включая 30,5 млн тонн мощности предприятий, занимающихся переработкой и хранением, и 44,5 млн тонн — непосредственно у сельхозпроизводителей. Учитывая мощности в областях с активными боевыми действиями, доступными можно считать только 60,9 млн тонн емкостей для хранения. Таким образом, переходными остатками текущего сезона останутся заполнены 35% доступных мощностей зернохранилищ.

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