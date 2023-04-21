Украина готова продать свои госкомпании, но есть нюансы — Bloomberg Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Украина готова продать свои госкомпании, но есть нюансы — Bloomberg

Фонд госимущества Украины намерен в ближайшее время продать крупные госкомпании по заниженным ценам, чтобы поддержать экономику на фоне войны.

Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал глава Фонда госимущества Рустем Умеров, отметив при этом, что Украина ищет инвесторов достаточно смелых, чтобы сделать ставку на то, что она отразит российское вторжение.

Читайте также Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями

Как говорится в материале, Киев может заработать более 400 миллионов долларов за счет продажи предприятий, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина. Еще $190 млн могут поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.

«Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а через год — только земля, на которой они стоят», — сказал Умеров.

Напомним, 28 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. 1 сентября 2022 г. в Украине стартовала массовая приватизация.

Читайте также Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну

После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре 2022 года в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн. В целом в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил планы правительства по приватизации на 2023 год. Премьер отметил, что возобновляется крупная приватизация для стимулирования инвестиций.

«Ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий. Обновляем перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Разрабатываем стратегию управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц. Оптимизируем структуру ФГИУ», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.