Украина готова прекратить транзит, если Европа откажется от российского газа — Герус — Finance.ua

Украина готова прекратить транзит, если Европа откажется от российского газа — Герус

Сегодня 19:42 — Энергетика

Украина готова прекратить транзит российского газа по своей территории, если европейские страны примут решение об отказе от него.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус на брифинге.

«Как только европейские страны прекратят покупать российский газ, мы с радостью прекратим его транзит. Поэтому здесь важна объединенная общая позиция. Мы поддерживаем эмбарго как на нефть, нефтепродукты, так и уголь и газ», — сказал Герус.

Он подчеркнул, что Украина покупает газ на европейском рынке, и отсутствие контрактов с «Газпромом» на поставку «голубого топлива» является принципиальной позицией.

Депутат выразил надежду, что Евросоюз поддержит шестой пакет санкций против России, включающий постепенное эмбарго на поставку нефти из этой страны, и начнет подготовку седьмого пакета. Россия должна понять, что война дорого будет ей стоить, подчеркнул Герус.

Транзит газа по Украине

Несмотря на войну рф против Украины, по территории нашего государства продолжается транзит российского газа в Европу. Происходит это из-за транзитного соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом», которое было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет.

Как писал Bloomberg в середине апреля, «Газпром» сократил транзит газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения. В результате цены на газ в Европе выросли.

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