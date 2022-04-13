Украина готова экспортировать до 16 миллионов МВт/ч электроэнергии ежегодно — Finance.ua

Украина готова экспортировать до 16 миллионов МВт/ч электроэнергии ежегодно

Сегодня 07:20 — Энергетика

Украина готова экспортировать до 16 миллионов МВт/ч электроэнергии ежегодно

Из-за уменьшения потребления электроэнергии в Украине имеются большие остаточные объемы и она готова экспортировать в Евросоюз 15-16 млн МВт/ч в год.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в Вене.

«Мы готовы экспортировать в Евросоюз 15-16 млн МВт/ч в год при условии согласования ЕNTSO-E полного использования имеющихся сегодня технических возможностей (сечение в 2 ГВт)», — заявил Демченков.

Замминистра энергетики отметил, что 16 марта украинская электроэнергетическая сеть была полностью синхронизирована с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E, однако это пока не позволило Украине торговать электрической энергией. По его словам, Украина готова уже сейчас выходить на европейский рынок, но сперва должна выполнить определенные технические условия и установить определенное оборудование. При этом страна готова прямо сейчас продавать определенные объемы электроэнергии с учетом имеющейся истории торговли.

«Нам очень важно, чтобы мы имели возможность торговать электроэнергией, потому что у нас из-за уменьшения потребления электроэнергии, из-за разрушения инфраструктуры и выезда людей, есть остатки электроэнергии, плюс достаточно эффективно работает атомная энергетика», — заявил Демченков.

Он отметил, что сейчас в Украине есть проблема с ликвидностью энергосектора, и поэтому страна обсуждает с партнерами также получение средств на поддержание финансовой стабильности на определенный период, возможно, на 4 месяца.

«Надеемся, что за этот период нам удастся открыть коммерческую торговлю электроэнергией, уже от этого получить деньги на поддержание финансовой стабильности и возвращать эти средства, которые нам будут предоставлены в течение четырехмесячного периода», — отметил Демченков.

Как сообщалось, 16 марта европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E приступила к пробной синхронизации континентальной энергосистемы Европы с системами Украины и Молдовы.

Операционные системы континентальной Европы поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы после положительного анализа, который подтвердил, что неотложная синхронизация технически возможна вместе с рядом мер по обеспечению энергосистем.

С 24 февраля украинская энергосистема работала в изолированном режиме. Проводить испытания планировалось в течение 24-26 февраля, однако из-за вооруженной агрессии россии Министерство энергетики решило не возвращать ОЭС Украины в синхронный режим работы с энергосистемами россии и беларуси.

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