Украина экспортирует в Европу 600 МВт/ч электроэнергии — Укрэнерго — Finance.ua
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Украина экспортирует в Европу 600 МВт/ч электроэнергии — Укрэнерго

Энергетика
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Украина экспортирует в Европу 600 МВт/ч электроэнергии — Укрэнерго
Украина экспортирует в Европу 600 МВт/ч электроэнергии — Укрэнерго
В настоящее время Украина производит достаточно электроэнергии, чтобы не только обеспечить собственные потребности, но и экспортировать ее в соседние страны: Молдову, Польшу, Румынию и Словакию.
Об этом на брифинге сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Пока Украина не импортирует, а экспортирует электроэнергию, помогая нашим соседям закрыть дефицит в балансе, который у них сформирован и который будет усиливаться грядущей зимой. Сегодня украинская энергосистема привыкает к роли гаранта европейской энергетической безопасности. Даже в ситуации, когда ЗАЭС не производит электроэнергию, Украина продолжает экспортировать достаточно значительные объемы электроэнергии. Это более 600 мегаватт мощности, которая экспортируется практически ровным графиком в Молдову, Польшу, Румынию и Словакию», — сообщил Кудрицкий.
Он также добавил, что сейчас идут переговоры с европейцами, чтобы расширить объемы экспорта электроэнергии.
«Мы активно пытаемся продвигать идею того, что экспорт электроэнергии из Украины — это не только финансовая поддержка для Украины, украинского ВВП, экспортной и валютной выручки, это также фактор безопасности Европы», — отметил Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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