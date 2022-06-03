Украина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива из Westinghouse — Finance.ua

По словам министра энергетики Германа Галущенко, договоренности станут очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего.
Согласно соглашениям, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационныvb характеристикfvb и возможностью работать в режиме маневрирования.
Также была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества.
Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.
При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК «Энергоатом».
Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на 4 АЭС.
С началом войны в феврале 2022 Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.