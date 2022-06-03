Украина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива из Westinghouse — Finance.ua
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Украина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива из Westinghouse

Сегодня 15:11Энергетика
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Украина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива из WestinghouseУкраина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива из Westinghouse
Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.
Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.
2 июня президент «Энергоатома» Петр Котин и президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали 3 соглашения об усилении сотрудничества между компаниями.
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По словам министра энергетики Германа Галущенко, договоренности станут очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего.
Согласно соглашениям, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационныvb характеристикfvb и возможностью работать в режиме маневрирования.
Также была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества.
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Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.
При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК «Энергоатом».
Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на 4 АЭС.
С началом войны в феврале 2022 Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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