Украина до конца года получит еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС — Finance.ua

Украина до конца года получит еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Украина до конца года получит еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

ЕС до конца года предоставит Украине еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи, что составит 6 млрд из запланированного пакета в 9 миллиардов евро, предназначенного для обеспечения основных функций государственного управления.

Об этом в Брюсселе во время брифинга заявила представитель Еврокомиссии по вопросам экономики и финансов Верли Найтц.

«Из 9 миллиардов пакета чрезвычайной макрофинансовой помощи мы уже выделили 1 миллиард в августе этого года. В октябре мы выплатили следующие 2 миллиарда евро и до конца года будут выделены еще 3 миллиарда евро. Это значит, что до конца года мы выплатим 6 миллиардов из 9 миллиардов евро чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи для Украины», — сказала спикер.

Она напомнила, что в начале года ЕС также выделил Украине 1,2 миллиарда евро в качестве чрезвычайного макрофинансового кредита, так что с начала войны и до конца текущего года Украина получит 7,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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«Работа по выделению 3 миллиардов евро, которые остаются из общего пакета в 9 млрд евро, продолжается и проходит параллельно с проработкой более стратегического и предсказуемого финансирования поддержки ЕС для Украины в 2023 году. Во время телефонного разговора с Президентом Зеленским глава Еврокомиссии проинформировала его, что на этой неделе она предложит существенный финансовый пакет от ЕС в объеме до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, на общую сумму до 18 миллиардов евро, которые будут существенным вкладом в покрытие финансовых потребностей Украины в 2023 году», — отметила Найтц.

По ее словам, эти выплаты будут произведены в виде выгодных долгосрочных кредитов и будут способствовать продвижению Украины на ее пути к членству в ЕС. Такая финансовая поддержка от ЕС должна сопровождаться подобными вкладами других ключевых международных доноров Украины, добавила она.

В то же время спикер воздержалась от комментариев относительно того, войдут ли оставшиеся 3 млрд евро в общий пакет в 18 миллиардов евро, которые ЕС намерен выделить для Украины в следующем году, еще раз подчеркнув, что работа над выделением двух упомянутых пакетов продвигается «параллельно».

Как сообщалось, с начала военного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года ЕС уже выделил Украине финансовую помощь в объеме 19 миллиардов евро. Эта сумма состоит из взносов так называемой «Команды Европы», включающей структуры ЕС, его финансовые учреждения, а также взносы от стран-членов. Кроме того, с начала года ЕС впервые в истории выделил 3,1 млрд евро для предоставления военной помощи стране, находящейся в состоянии боевых действий, помогая Украине реализовать свое право на самозащиту в соответствии с Хартией ООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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