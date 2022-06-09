Украина до конца года хочет получить $20 миллиардов на покрытие дефицита госбюджета — Finance.ua

«До конца года мы видим возможным привлечь... Этот месяц (июнь. — Ред.) у нас 4,8 млрд долларов, в июле — тоже более 4 млрд долларов. До конца года наши ожидания, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд долларов. Мы сейчас активно ведем переговоры об этом», — отметил он.
Напомним, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет 5 млрд долларов.
По словам Сергея Марченко, расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни — всего 83 млрд грн (33% от расходов).