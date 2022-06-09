Украина до конца года хочет получить $20 миллиардов на покрытие дефицита госбюджета — Finance.ua
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Украина до конца года хочет получить $20 миллиардов на покрытие дефицита госбюджета

Сегодня 15:30Казна и Политика
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Украина до конца года хочет получить $20 миллиардов на покрытие дефицита госбюджетаУкраина до конца года хочет получить $20 миллиардов на покрытие дефицита госбюджета
Министерство финансов Украины ведет переговоры и планирует до конца года привлечь 20 млрд долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита государственного бюджета.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал, выступая на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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«До конца года мы видим возможным привлечь... Этот месяц (июнь. — Ред.) у нас 4,8 млрд долларов, в июле — тоже более 4 млрд долларов. До конца года наши ожидания, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд долларов. Мы сейчас активно ведем переговоры об этом», — отметил он.
Напомним, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет 5 млрд долларов.
По словам Сергея Марченко, расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни — всего 83 млрд грн (33% от расходов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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