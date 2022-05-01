Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС — Finance.ua

Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС

Сегодня 19:12 — Энергетика

Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС

Кабинет Министров обнародовал распоряжение № 323-р от 29 апреля 2022 г. «Об одобрении Стратегии интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга на период до 2024 года».

«В результате реализации Стратегии предполагается создать интегрированную автоматизированную систему радиационного мониторинга, которая будет корректно функционировать и будет совместима с системой радиологического мониторинга ЕС», — говорится в тексте документа.

Как говорится в нем, создание такой системы позволит выявлять в режиме реального времени радиационные загрязнения и угрозы трансграничного переноса радиоактивных веществ.

Реализация Стратегии будет способствовать внедрению современного инструмента мониторинга радиационной обстановки на территории Украины, повышению оперативности и эффективности одобрения решений по внедрению мер радиационной защиты в случае возникновения радиационной угрозы, в частности в случае трансграничного переноса радиоактивных веществ.

При этом до конца 2022 планируется определить круг субъектов, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу радиологической информации, а также разработать нормативно-правовые акты, необходимые для построения интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга.

Организационное обеспечение и мониторинг реализации стратегии, а также координации субъектов мониторинга осуществляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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