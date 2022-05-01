Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС

Сегодня 19:12Энергетика
12
Украина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕСУкраина до конца 2024 года создаст интегрированную систему радиационного мониторинга, взаимодействующую с аналогичной системой ЕС
Кабинет Министров обнародовал распоряжение № 323-р от 29 апреля 2022 г. «Об одобрении Стратегии интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга на период до 2024 года».
«В результате реализации Стратегии предполагается создать интегрированную автоматизированную систему радиационного мониторинга, которая будет корректно функционировать и будет совместима с системой радиологического мониторинга ЕС», — говорится в тексте документа.
Как говорится в нем, создание такой системы позволит выявлять в режиме реального времени радиационные загрязнения и угрозы трансграничного переноса радиоактивных веществ.
Реализация Стратегии будет способствовать внедрению современного инструмента мониторинга радиационной обстановки на территории Украины, повышению оперативности и эффективности одобрения решений по внедрению мер радиационной защиты в случае возникновения радиационной угрозы, в частности в случае трансграничного переноса радиоактивных веществ.
При этом до конца 2022 планируется определить круг субъектов, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу радиологической информации, а также разработать нормативно-правовые акты, необходимые для построения интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга.
Организационное обеспечение и мониторинг реализации стратегии, а также координации субъектов мониторинга осуществляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.