Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе — Finance.ua
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Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе

Казна и Политика
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Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе
Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе
До конца 2022 года планируется открытие трех пунктов пропуска через государственную границу на западе Украины: один Нижанковичи-Мальховичи на границе с Польшей, и два Красноильск-Виковe-де-Сус и Дьяковцы-Раковец — на границе с Румынией.
Об этом сообщил агентству Укринформ заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
По его словам, пункт пропуска Ужгород — Вышнее Немецкое на границе со Словакией будет открыт в первом квартале 2023 года.
«Пункт Красноильск — Викову-де-Сус будет запущен поэтапно, начиная с этого месяца. Сначала будет разрешен проезд для автомобилей весом до 3,5 тонны, затем — для пустых грузовиков и впоследствии будет функционировать на полную мощность. Также до конца года планируем открыть для транспорт Дьяковцы — Раковец и Нижанковичи — Мальховичи. Пункт Нижанковичи сначала будет функционировать только для проезда пустых транспортных средств. Он строится с нуля. Он временный и нужен, чтобы ускорить транспортный поток вдоль всей западной границы. Также надеюсь, что в первом квартале следующего года будет запущен в работу пункт пропуска Ужгород-Вышнее Немецкое», — сказал Найем.
Также ведется работа по восстановлению путей по направлениям Делово-Валя-Вишеулуй и Тересва-Кимпулунг ла Тиса.
За время независимости был открыт только один новый пункт пропуска — Краковец-Корчова на границе с Польшей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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