Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе — Finance.ua

Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Украина до конца 2022 года откроет три пункта пропуска на западной границе

До конца 2022 года планируется открытие трех пунктов пропуска через государственную границу на западе Украины: один Нижанковичи-Мальховичи на границе с Польшей, и два Красноильск-Виковe-де-Сус и Дьяковцы-Раковец — на границе с Румынией.

Об этом сообщил агентству Укринформ заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, пункт пропуска Ужгород — Вышнее Немецкое на границе со Словакией будет открыт в первом квартале 2023 года.

«Пункт Красноильск — Викову-де-Сус будет запущен поэтапно, начиная с этого месяца. Сначала будет разрешен проезд для автомобилей весом до 3,5 тонны, затем — для пустых грузовиков и впоследствии будет функционировать на полную мощность. Также до конца года планируем открыть для транспорт Дьяковцы — Раковец и Нижанковичи — Мальховичи. Пункт Нижанковичи сначала будет функционировать только для проезда пустых транспортных средств. Он строится с нуля. Он временный и нужен, чтобы ускорить транспортный поток вдоль всей западной границы. Также надеюсь, что в первом квартале следующего года будет запущен в работу пункт пропуска Ужгород-Вышнее Немецкое», — сказал Найем.

Также ведется работа по восстановлению путей по направлениям Делово-Валя-Вишеулуй и Тересва-Кимпулунг ла Тиса.

За время независимости был открыт только один новый пункт пропуска — Краковец-Корчова на границе с Польшей.

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Укрінформ По материалам:

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