Украина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речь — Finance.ua
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Украина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речь

Казна и Политика
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Украина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речь
Украина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речь
Государственная служба финансового мониторинга направила в Кабинет министров ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.
Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
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В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров; дополнить Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.
Также стоит задача:
  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство в части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.
Для всех этих изменений определен конечный срок внедрения — конец текущего 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове на саммите Европейского Совета в четверг, 23 июня. В то же время, для Украины прописали требования, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и судебной реформе;
  • в ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство;
  • сама процедура членства — это процесс, включающий сложный набор шагов и условий, которые обычно могут длиться более 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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