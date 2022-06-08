Украина делает все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии — Президент

Сегодня 10:44 — Энергетика

Украинские власти на сегодняшний день делают все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но прямо влиять на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов», — отметил Президент.

По его словам, важный аспект — это ремонтная программа для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

«В частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты российскими ударами. Выполнение этой программы в ближайшие месяцы — это одна из топ-задач для министерства энергетики Украины», — сказал Зеленский.

Напомним, по данным ДТЭК, Украина может стать крупнейшим экспортером «зеленой» электроэнергии в Европу.

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