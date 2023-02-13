Украина через МАГАТЭ получила оборудование на €2 миллиона — Finance.ua

Украина через МАГАТЭ получила оборудование на €2 миллиона Сегодня 16:43 — Энергетика

Украина через МАГАТЭ получила оборудование на €2 миллиона

Государственная инспекция ядерного регулирования получила партию ноутбуков от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, в Украину через эту компанию уже поступило оборудование на 2 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«В рамках очередной поставки, состоявшейся 10 февраля 2023 года, Госатомрегулирование получило партию ноутбуков, закупленных МАГАТЭ за внебюджетные финансовые ресурсы правительства США, выделенные для первоочередных нужд национального регулятора и организации научно-технической поддержки – ГП «ГНТЦ ЯРБ (Государственный научно- технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины)», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что для восстановления утраченного в результате оккупации, обстрелов, разрушения цепочек поставок и т.п., через сеть реагирования и помощи МАГАТЭ (RANET) от стран-доноров для 13 конечных пользователей в Украине поступило оборудование (приборы радиационного контроля, дезактивации и индивидуальной защиты, павербанки, лабораторное и компьютерное оборудование и т.п.) на общую сумму около 2 млн евро. На разных стадиях закупки в зависимости от доступности ресурсов для МАГАТЭ находится оборудование на общую сумму более 5 млн евро.

"Наличие современных инструментов доступа к информационно-коммуникационным ресурсам является необходимым условием качественного и своевременного выполнения персоналом регулятора своих обязанностей и работ, в частности в автономном режиме, когда это необходимо из соображений безопасности", - добавили в инспекции.

Напомним, в начале года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянные миссии на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

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Укрінформ По материалам:

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