Украэрорух прокомментировал прогноз Евроконтроля относительно «закрытого неба» до 2029 года — Finance.ua

Украэрорух прокомментировал прогноз Евроконтроля относительно «закрытого неба» до 2029 года Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Украэрорух прокомментировал прогноз Евроконтроля относительно «закрытого неба» до 2029 года

Обнародованный прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только в 2029 году является предположением. Воздушное пространство Украины будет открыто сразу после прекращения боевых действий.

Об этом сообщает Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения.

«Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после окончания военных действий и победы Украины», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Украине, прогноз Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроля) по возобновлению полетов в европейском регионе делается дважды в год и обновляет 7-летние прогнозы относительно воздушного движения в целом по региону. Он базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), россии и беларуси (санкционные запреты), существенное уменьшение полетов в Польше, балтийских, скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон).

Эти факторы считаются такими, которые будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, «из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования».

На основе этих актуальных входных данных специалисты Евроконтроля сделали предположение до конца горизонта планирования — до 2029 года.

После появления новых объективных факторов — окончания войны и переформатирования сети маршрутов — прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Также в Украэрорухе заверили, что Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве. Совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, охватывающий полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и т.д.

Напомним, в отчете Европейской организации безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) прогнозируется, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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