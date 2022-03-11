Uklon запускает услугу Evacuation для междугородных поездок — Finance.ua

Uklon запускает услугу Evacuation для междугородных поездок

Сегодня 12:14 — Личные финансы

Украинский сервис вызова авто Uklon запустил услугу Evacuation для осуществления междугородных перевозок. Раньше создавать поездки можно было только в пределах одного города и области.

Как воспользоваться услугой?

Для того чтобы сделать такой заказ, необходимо выбрать класс авто Evacuation в мобильном приложении.

Тариф на поездку повторяет тариф города, из которого планируется выезд, кроме стоимости километра за городом — она удвоена. Пассажир может управлять ценой поездки, изменяя ее вручную с помощью ползунка. Максимально увеличить стоимость вручную можно до 5 раз от стандартного тарифа.

Перевозки осуществляют водители, сотрудничающие с сервисом, однако Uklon планирует привлекать и водителей со стороны, чтобы была возможность эвакуировать как можно больше людей.

Доступные города

При выполнении поездок из Киева, Мариуполя, Херсона, Николаева, Харькова, Запорожья, Чернигова, Белой Церкви, Житомира и Сум сервис не берет комиссию с водителей.

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