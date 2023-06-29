Ухудшение в экономике, продолжение войны и «черные лебеди»: какие факторы могут повлиять на ІТ-сектор в 2023 году — Finance.ua

Ухудшение в экономике, продолжение войны и «черные лебеди»: какие факторы могут повлиять на ІТ-сектор в 2023 году Сегодня 09:16 — Фондовый рынок

Ухудшение в экономике, продолжение войны и «черные лебеди»: какие факторы могут повлиять на ІТ-сектор в 2023 году

В 2023 году на ІТ-сектор будут влиять три фактора: завершение постковидного бума цифровизации, ухудшение макроэкономической ситуации и продолжение войны в Украине.

Скорее всего, будет наблюдаться замедление ІТ-экспорта, пишет DOU со ссылкой на вице-президента, главу «ЭРАМ Украина» Степана Митиша.

По его словам, в этом году будет ощущаться полный масштаб последствий влияния войны на индустрию. Если она будет продолжаться и дальше, положительных тенденций ждать не стоит.

Развиваться отрасли также мешает затянувшееся внедрение механизма бронирования айтишников. В настоящее время увеличилось количество забронированных критически важных для бизнеса специалистов. Также необходимо иметь прозрачную процедуру временного выезда.

В то же время, исполнительный директор IT Ukraine Константин Васюк считает, что для роста в 2023 году нет никаких причин. Инерционные процессы дали показатели роста в первом квартале, а прорывные — будут лишь с появлением хороших новостей с фронта и с высокими темпами восстановления страны после войны.

Чем дольше будет длиться война, тем хуже будут последствия. Однако украинская IT-индустрия продолжает работать на сохранение и укрепление своей позиции на мировом рынке. Это помогает удерживать ситуацию на нынешнем уровне.

Васюк также отметил, что проблемы с бронированием и временными выездами специалистов являются основными проблемами отрасли.

В то же время руководитель команды исследований Львовского IT Кластера Ярина Возняк указала, что при сохранении нынешних трендов по результатам 2023-го объем экспортной выручки будет на уровне $7,2−7,4 млрд. Это при условии, что не будет новых непредвиденных обстоятельств, «черных» лебедей" (концепция, согласно которой труднопрогнозируемые события со значительными последствиями имеют особые характеристики).

Эксперт считает, что больше всего последствия войны будут заметны после победы, когда начнется этап стабилизации ситуации, откроются границы и т. д. Очевидно, что чем продолжительнее война, тем более серьезное влияние испытывает каждая отрасль.

Если рассматривать краткосрочную перспективу, то уже в конце этого года у компаний могут истекать давние контракты, а привлечь новых клиентов может быть сложнее из-за войны.

Компаниям важно искать новые решения и стратегии продаж, возможно, объединяться в консорциумы.

УБР По материалам:

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