Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн — Finance.ua

Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн Сегодня 11:12

Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн

Удары рф по инфраструктуре, в частности припортовой, могут снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн вместо ожидаемых 8 млн тонн, сообщил источник на зерновом рынке, пожелавший остаться неназванным.

«За первые 10 дней Украина смогла экспортировать через порты около 2 млн тонн зерновых. Это позволяло надеяться на рекордный экспорт в 8 млн тонн в месяц. Однако повреждения настолько существенны, что на несколько дней доставку зерна, в частности, в порт „Черноморск“ придется приостановить», — сказал он.

В то же время собеседник агентства выразил уверенность, что трейдеры и агрохолдинги, чьи терминалы расположены в порту «Черноморск», оперативно адаптируются к ситуации и будут доставлять продукцию для погрузки на суда автотранспортом.

«В любом случае, Украина не остановит экспорт зерновых по Черноморскому морскому каналу», — сказал он.

Другой источник на рынке уточнил агентству, что российские оккупанты во время утренних обстрелов Одесской области повредили железнодорожные подъездные пути к ряду зерновых терминалов, расположенных в порту «Черноморск». По его словам, это может привести к временным сбоям в доставке продукции на терминалы агрохолдинга «Кернел», группы компаний Risoil и Viterra.

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