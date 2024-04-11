Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн — Finance.ua
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Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн

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Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн
Удары рф по инфраструктуре могут временно снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн
Удары рф по инфраструктуре, в частности припортовой, могут снизить экспорт украинского зерна в апреле до 5 млн тонн вместо ожидаемых 8 млн тонн, сообщил источник на зерновом рынке, пожелавший остаться неназванным.
«За первые 10 дней Украина смогла экспортировать через порты около 2 млн тонн зерновых. Это позволяло надеяться на рекордный экспорт в 8 млн тонн в месяц. Однако повреждения настолько существенны, что на несколько дней доставку зерна, в частности, в порт „Черноморск“ придется приостановить», — сказал он.
В то же время собеседник агентства выразил уверенность, что трейдеры и агрохолдинги, чьи терминалы расположены в порту «Черноморск», оперативно адаптируются к ситуации и будут доставлять продукцию для погрузки на суда автотранспортом.
«В любом случае, Украина не остановит экспорт зерновых по Черноморскому морскому каналу», — сказал он.
Другой источник на рынке уточнил агентству, что российские оккупанты во время утренних обстрелов Одесской области повредили железнодорожные подъездные пути к ряду зерновых терминалов, расположенных в порту «Черноморск». По его словам, это может привести к временным сбоям в доставке продукции на терминалы агрохолдинга «Кернел», группы компаний Risoil и Viterra.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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