Учредители индустриальных парков смогут получить до 150 млн грн на инженерно-транспортную инфраструктуру — Finance.ua

Учредители индустриальных парков смогут получить до 150 млн грн на инженерно-транспортную инфраструктуру
Учредители Индустриальных парков получат безвозвратные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию затрат на подключение к электросетям.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Правительство утвердило механизм стимулирования создания индустриальных парков, отметил Шмыгаль.
По его словам, это сумма до 150 млн грн, что будет покрывать до половины расходов, а для деоккупированных территорий — до 80% расходов.
«В настоящее время в Украине уже зарегистрирован 81 индустриальный парк. Ожидаем, что процесс ускорится и эти площадки будут привлекать значительные объемы внутренних и внешних инвестиций», — сказал премьер.
Напомним, правительство за январь-март 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает всего около 10.
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