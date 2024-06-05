Учредители индустриальных парков смогут получить до 150 млн грн на инженерно-транспортную инфраструктуру — Finance.ua

Учредители индустриальных парков смогут получить до 150 млн грн на инженерно-транспортную инфраструктуру Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Учредители индустриальных парков смогут получить до 150 млн грн на инженерно-транспортную инфраструктуру

Учредители Индустриальных парков получат безвозвратные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию затрат на подключение к электросетям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Правительство утвердило механизм стимулирования создания индустриальных парков, отметил Шмыгаль.

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По его словам, это сумма до 150 млн грн, что будет покрывать до половины расходов, а для деоккупированных территорий — до 80% расходов.

«В настоящее время в Украине уже зарегистрирован 81 индустриальный парк. Ожидаем, что процесс ускорится и эти площадки будут привлекать значительные объемы внутренних и внешних инвестиций», — сказал премьер.

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Напомним, правительство за январь-март 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял , что из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает всего около 10.

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