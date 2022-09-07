Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ — Finance.ua

Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ Сегодня 21:05 — Кредит&Депозит

Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранит учетную ставку на уровне 25% на заседании 8 сентября, прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина».

«С момента последнего заседания НБУ по монетарной политике в июле, когда учетная ставка сохранилась на уровне 25%, обстоятельства денежного рынка существенно не изменились. Скорее можно говорить даже о том, что сложившиеся условия усиливают аргументы в пользу стабильной ставки. Соответственно, более вероятно сохранение в сентябре стабильной ставки 25% годовых», — сказал начальник аналитического отдела Альфа-Банк а Алексей Блинов.

В то же время, отметил он, регулятор может испытывать определенное недовольство медленным пересмотром рыночных ставок, поэтому не исключены какие-то технические решения относительно дополнительного усиления монетарной трансмиссии при стабильной учетной ставке.

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Директор департамента риск-менеджмента Аккордбанк а Николай Войтков также не ожидает изменения учетной ставки регулятором на ближайшем заседании правления и аргументирует это рядом факторов.

«Во-первых, инфляция в Украине остается на относительно высоком уровне и предпосылок для ее замедления в ближайшие месяцы нет, в частности из-за сезонных факторов. Во-вторых, часть расходов бюджета финансируется через эмиссию НБУ, и высокие ставки на рынке позволяют частично забрать гривну с валютного рынка и снизить давление на валютный курс», — объясняет банкир.

Кроме того, он отметил, что после последнего повышения учетной ставки в июне, учитывая незначительный временной лаг, ожидаемый регулятором эффект от этого изменения еще только начинает давать положительные результаты.

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Его мнение разделяет аналитик стратегического развития банка Пивденный Константин Хведчук.

«Ожидаем сохранения учетной ставки неизменной на этой неделе. Инфляция продолжает расти, равновесие на валютном рынке остается очень шатким и требует интервенций НБУ, сохраняется потребность в финансировании дефицита бюджета со стороны Нацбанка», — отметил эксперт.

Он добавил, что инфляционные риски все еще высоки и нуждаются в жесткой монетарной политике.

«Я соблюдаю консервативный сценарий и считаю, что Нацбанк оставит учетную ставку на текущем уровне. Для этого, по моему мнению, есть две ключевые предпосылки. Во-первых, по данным Госстата, по итогам июля инфляция выросла на 0,7 п. п. — до 22,2% в годовом исчислении Это очень высокий показатель, но он меньше ожиданий НБУ, что уже весьма неплохая новость.(...) Во-вторых, цель, ради которой НБУ повышал ставку до 25% в начале июня, еще не достигнута», — отметил председатель правления Юнекс Банк а Иван Свитек.

По его словам, процентные ставки по депозитам выросли с момента повышения учетной ставки в июне достаточно существенно, но рынок сохраняет потенциал для роста доходности депозитов, что позволяет сохранить ставку на текущем уровне.

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