Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее — Finance.ua
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Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее

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Потребительская инфляция в странах еврозоны по итогам февраля замедлилась до 8,5%, хотя ожидалось, что данный показатель составит 8,3%. В то же время базовая инфляция ускорилась до 5,6% с 5,3%. Не остается сомнений, что ЕЦБ на предстоящем заседании повысит учетную ставку хотя бы на 0,25%. Это может вызвать краткосрочное укрепление евро относительно других валют. Но против доллара США тренд на ослабление единой европейской валюты вряд ли изменится. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее
Инфляция в ЕС (%). Источник: bloomberg.com
Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) допустила повышение учетной ставки ЕЦБ на мартовском заседании на 0,50%. Увеличение данного показателя влечет рост стоимости кредитования для государств еврозоны. С одной стороны, это усиливает интерес инвесторов к гособлигациям этих стран, но с другой — ведет к росту дефицита их госбюджетов. Если говорить о Греции, Испании, Италии или Португалии, то именно в этих государствах стоит опасаться масштабного финансового кризиса. ЕЦБ будет вынужден поддерживать их долговой рынок, иначе они могут объявить дефолт по своим финансовым обязательствам.
Целевым значением инфляции в еврозоне является отметка в 2%. При текущих темпах снижения данного показателя ожидать в скором времени желаемых значений не приходится. Вероятно, ближайшие несколько лет в ЕС будут наблюдаться повышенная инфляция и высокая учетная ставка ЕЦБ — наиболее неблагоприятные факторы для экономического роста в современных условиях.
Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее
Учетная ставка ЕЦБ (%). Источник: bloomberg.com
В этой ситуации главная задача регулятора — как можно быстрее добиться снижения инфляции, чтобы начать «смягчение» монетарной политики и не допустить кризиса госдолга. Иначе ЕЦБ придется заниматься скупкой бондов «слабых» стран, тем самым стимулируя темпы ценового роста.
В аналогичной ситуации находится ФРС США. Однако там регулятор приступил к «ужесточению» монетарной политики намного раньше ЕЦБ. По этой причине доллар США останется более привлекательным для инвесторов относительно евро.
По материалам:
RoboForex
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