Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Учетная ставка ЕЦБ буде расти и далее Сегодня 16:45

Потребительская инфляция в странах еврозоны по итогам февраля замедлилась до 8,5%, хотя ожидалось, что данный показатель составит 8,3%. В то же время базовая инфляция ускорилась до 5,6% с 5,3%. Не остается сомнений, что ЕЦБ на предстоящем заседании повысит учетную ставку хотя бы на 0,25%. Это может вызвать краткосрочное укрепление евро относительно других валют. Но против доллара США тренд на ослабление единой европейской валюты вряд ли изменится. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в ЕС (%). Источник: bloomberg.com

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) допустила повышение учетной ставки ЕЦБ на мартовском заседании на 0,50%. Увеличение данного показателя влечет рост стоимости кредитования для государств еврозоны. С одной стороны, это усиливает интерес инвесторов к гособлигациям этих стран, но с другой — ведет к росту дефицита их госбюджетов. Если говорить о Греции, Испании, Италии или Португалии, то именно в этих государствах стоит опасаться масштабного финансового кризиса. ЕЦБ будет вынужден поддерживать их долговой рынок, иначе они могут объявить дефолт по своим финансовым обязательствам.

Целевым значением инфляции в еврозоне является отметка в 2%. При текущих темпах снижения данного показателя ожидать в скором времени желаемых значений не приходится. Вероятно, ближайшие несколько лет в ЕС будут наблюдаться повышенная инфляция и высокая учетная ставка ЕЦБ — наиболее неблагоприятные факторы для экономического роста в современных условиях.

Учетная ставка ЕЦБ (%). Источник: bloomberg.com

В этой ситуации главная задача регулятора — как можно быстрее добиться снижения инфляции, чтобы начать «смягчение» монетарной политики и не допустить кризиса госдолга. Иначе ЕЦБ придется заниматься скупкой бондов «слабых» стран, тем самым стимулируя темпы ценового роста.

В аналогичной ситуации находится ФРС США. Однако там регулятор приступил к «ужесточению» монетарной политики намного раньше ЕЦБ. По этой причине доллар США останется более привлекательным для инвесторов относительно евро.

RoboForex По материалам:

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