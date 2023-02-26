Ученые заявили, что роботы будут выполнять около 30% домашних дел вместо людей до 2033 года — Finance.ua

Ученые заявили, что роботы будут выполнять около 30% домашних дел вместо людей до 2033 года Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Ученые заявили, что роботы будут выполнять около 30% домашних дел вместо людей до 2033 года

Ученые из Великобритании и Японии, исследующие искусственный интеллект, спрогнозировали уровень автоматизации привычных домашних дел через 10 лет.

Обоснование исследования опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Исследователи обнаружили, что британские эксперты-мужчины более оптимистично настроены по поводу домашней автоматизации, чем их коллеги-женщины, тогда как у японских ученых ситуация была противоположной. Задачи, которые, по мнению исследователей, могут стать автоматизированными, тоже различаются.

«Прогнозируется, что только 28% работы — включая обучение детей или паллиативную помощь — будет автоматизировано, — отметил доктор Лулу Ши, член Оксфордского института Интернета. — С другой стороны, ожидается, что технологии сократят 60% времени, которое мы тратим на покупку продуктов».

Кейт Девлин, автор курса «Искусственный интеллект и общество» в Королевском колледже в Лондоне, считает, что технологии призваны не заменять людей, а облегчать им жизнь.

«Трудно и дорого создать работа, который может выполнять несколько общих задач. Но проще и полезнее создать вспомогательную технологию, которая будет помогать людям, а не заменять их», — отметила ученая.

Исследование выявило, что домашняя автоматизация может освободить много времени, которое тратится на неоплачиваемую домашнюю работу. Ученые отметили, что в Великобритании мужчины трудоспособного возраста выполняют примерно вдвое меньше домашней работы, чем женщины, а в Японии мужчины работают по дому еще в пять раз меньше.

Ученые убеждены: домашняя неоплачиваемая работа для женщин, часто воспринимаемая за закономерность, негативно влияет на их заработки и возможность иметь собственные сбережения, поэтому увеличение автоматизации станет очередным шагом к гендерному равенству.

Ученые предупреждают: общество также должно быть готово к проблемам, которые уже возникают в домах с разумной автоматизацией, «где эквивалент Alexa может прослушивать, записывать то, что мы делаем, и отчитываться об этом». Глобальное посягательство на конфиденциальность может стать очередным вызовом, к которому люди могут оказаться не готовы.

noworries По материалам:

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