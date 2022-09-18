Ученые создали лазер, передающий электричество по воздуху на 30 метров — Finance.ua
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Ученые создали лазер, передающий электричество по воздуху на 30 метров

Технологии&Авто
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Южнокорейские исследователи с помощью инфракрасного лазера передали 400 мВт энергии на 30 метров. Этого достаточно для зарядки небольших датчиков, объяснили разработчики в своем исследовании.
Ученые уверены, что впоследствии лазер можно будет усилить и использовать для зарядки больших устройств, включая смартфоны. Обычно компоненты, из которых состоит оптический (лазерный) резонатор, должны быть укомплектованы в единое устройство.
Южнокорейским ученым удалось поделить их на передатчик и приемник, позволяющий формировать лазерный резонатор в пространстве между ними. Пока для корректной работы устройства нужно, чтобы передатчик и приемник находились в поле зрения друг друга. Размер приемника — 1×1 сантиметр.
Он достаточно компактный, чтобы помещать его в небольшие устройства и заряжать их от передатчика, расположенного в комнате. Длина волны света, которую создает лазер — 1550 нанометров, что делает его безопасным для кожи и глаз людей. Ученые уверены, что в будущем они смогут улучшить свое изобретение, что позволило бы размещать беспроводные зарядные пункты в аэропортах и магазинах.
Кроме того, подобная беспроводная технология позволит в будущем отказаться от большого количества кабелей. Однако для этого у исследователей много работы: пока их устройство передает не так много энергии.
По материалам:
ua.news
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