Ученые создали гуманоидного робота, который может управлять самолетом (видео) — Finance.ua

Ученые создали гуманоидного робота, который может управлять самолетом (видео) 25.08.2023, 01:29 — Технологии&Авто

Группа инженеров из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разрабатывает робота-гуманоида, который может управлять самолетом без необходимости модификации кабины, сообщает Euronews. Робот Pibot может ловко управлять своими руками и пальцами, чтобы справляться с полетными приборами даже при сильной вибрации в самолете.

Внешние камеры позволяют Pibot следить за текущим состоянием самолета, а внутренние помогают управлять основными переключателями на панели управления. Pibot способен запоминать сложные инструкции, представленные на человеческом языке, что повышает его адаптивность к разным самолетам.

По словам команды KAIST, память андроида настолько велика, что он может запомнить все аэронавигационные карты Jeppesen по всему миру, что невозможно для пилотов-людей.

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«Люди могут летать на многих самолетах, но они слишком зависят от привычек. После пересадки на другую модель им нужно время для адаптации. У нашего робота-пилота нет никаких проблем с этим: достаточно заложить в него конфигурации систем управления всех моделей самолетов в мире, и он сразу сможет руководить любой из них», — говорит Дэвид Шим, доцент кафедры электротехники в KAIST.

Конечно, при разработке работа не обошлась без искусственного интеллекта и языковой модели ChatGPT. Pibot понимает и запоминает инструкции, первоначально написанные для людей благодаря последним достижениям в области больших языковых моделей (LLM). Ожидается, что благодаря ИИ Pibot сможет летать без ошибок и реагировать гораздо быстрее, чем его коллеги-люди в чрезвычайных ситуациях.

Исследовательская группа также разрабатывает и тестирует собственную модель естественного языка, чтобы Pibot мог выполнять запросы, не полагаясь на подключение к интернету. Адаптированная языковая модель будет обрабатывать информацию исключительно о пилотировании и храниться на небольшом компьютере, который можно носить на борту.

Робот-гуманоид также может общаться с авиадиспетчерами и людьми в кабине с помощью голосового синтеза, что позволяет ему выступать в роли пилота или первого офицера. Его технологичность выходит за пределы авиационной сферы. При росте 160 см и весе 65 кг гуманоидный дизайн работа позволяет ему легко заменить человека в таких ролях как управление автомобилем, управление танками или даже командование кораблями в море.

Поэтому Pibot годится не только для пилотирования самолета, но и любой другой техники, которой обычно управляют люди. Робот все еще находится в разработке и, как ожидается, будет завершен до 2026 года.

Фокус По материалам:

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