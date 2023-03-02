Ученые разработали шлем дополненной реальности, который видит сквозь различные материалы и предметы — Finance.ua

Ученые разработали шлем дополненной реальности, который видит сквозь различные материалы и предметы Сегодня 02:39 — Технологии&Авто

Ученые разработали шлем дополненной реальности, который видит сквозь различные материалы и предметы

Инженеры из Массачусетского технологического института представили гарнитуру дополненной реальности X-AR, сочетающую компьютерное зрение и беспроводное восприятие, чтобы автоматически находить конкретный предмет. Устройство может идентифицировать объекты, скрытые внутри коробки или лежащие под другими вещами.

Для поиска нужных предметов гарнитура использует радиочастотные сигналы, которые могут проходить сквозь большинство материалов, включая картонные коробки, пластиковые контейнеры и деревянные перегородки. Для идентификации предметов инженеры используют метки RFID, отображающие сигналы, посылаемые радиочастотной антенной.

В большинстве схожих систем локализации предметов используется несколько антенн, а для X-AR инженеры разработали одну легкую антенну, которая обеспечивает высокую пропускную способность для связи с метками.

Шлем дополненной реальности направляет пользователя в нужную сторону, скрытый предмет отображается в виде прозрачной сферы в интерфейсе. Когда человек найдет и возьмет нужный предмет в руки, мини-гарнитура X-AR еще раз проверит, что это именно та вещь, и даст сигнал.

Тестирование устройства в искусственной среде показало, что X-AR локализует предметы с точностью до 9.8 см, пользователи быстро находили и брали нужный предмет в 96% случаев.

Инженеры считают, что устройство можно использовать на складах, например, чтобы быстро собирать заказ. Кроме того, X-AR будет полезно на производственных предприятиях, чтобы помочь техническим специалистам находить нужные детали.

noworries По материалам:

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