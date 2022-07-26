Ученые разработали новое биоудобрение — Finance.ua

Ученые разработали новое биоудобрение Сегодня 05:41

Группа исследователей из Университета Альмерии (UAL) в Испании разработала биоудобрение, изготовленное из растительных остатков томатов. Его отличные свойства — недорогое производство по сравнению с традиционными удобрениями, а также экологическая безопасность.

Об этом сообщает hortoinfo.es

Это биоудобрение дает те же результаты, что и обычные агрохимикаты, но не столь сильно загрязняет окружающую среду.

Кроме того, его можно использовать каждые семь месяцев, что совпадает с обычными периодами выращивания томатов в Альмерии.

«Это альтернатива обычным удобрениям, причем дешевле, учитывая, что сырье — это отходы от предыдущего урожая», — объясняет Франциско Хосе Кастильо Диас, исследователь Фонда научных исследований Университета Альмерии.

После уборки ученые убрали систему орошения и поместили остатки растений для измельчения в центральный проход теплицы. Затем они смешали их со слоем грунта толщиной 20 сантиметров с помощью ротоватора — сельскохозяйственной почвообрабатывающей машины и переустановили систему орошения. Затем биомассу накрывают пластиковым покрытием, плотно прижав его, чтобы разложение органики происходило интенсивнее.

В среднем для превращения биомассы в удобрение необходимо от 30 до 90 дней.

Исследование нового удобрения проводилось в течение трех лет на экспериментальной ферме UAL-ANECOOP. На двух опытных участках выращивали томаты. На одном из них применяли традиционные удобрения, а в другом — органические из растительных остатков томатов.

Специалисты пришли к выводу, что биоудобрение не уступает эффективности обычным агрохимикатам и меньше загрязняет окружающую среду.

agronews По материалам:

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