Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света Сегодня 23:14 — Энергетика

Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света

Энергетики по всему миру фиксируют небывалый спрос на плавучие солнечные батареи. Только за период с 2007 по 2014 год инженеры из Японии, США, Дании, Франции и других стран зарегистрировали ряд патентов на электростанции такого типа. В настоящее время крупнейшие из них установлены в Китае, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Индии и США.

Европа также не отстает — Германия создала плавучую электростанцию, которая экономит 1100 тонн выбросов CO2 в год. После полномасштабного военного вторжения россии в Украину ЕС уделяет все больше внимания возобновляемым источникам энергии, чтобы минимизировать зависимость от нефти и газа страны-террориста.

В последнее десятилетие мощность солнечных электроустановок выросла почти в 12 раз: с 72 ГВт в 2011 году до 843 ГВт в 2021-м. Сейчас на эту технологию приходится 3,6% мирового производства электроэнергии. Поскольку стоимость солнечных панелей сравнительно низкая, они стали самым дешевым источником энергии в мире.

«Плавучие солнечные панели — относительно новый вариант возобновляемой энергии, но он будет иметь огромный потенциал где угодно», — отмечает Томас Рейндл, работник Института исследований солнечной энергии Seris в Сингапуре. Согласно анализу ученых, если 10% всех искусственных водных резервуаров в мире покрыты плавающими солнечными панелями, их общая мощность составит 20 ТВт.

В настоящее время менее 1% мировых солнечных установок находятся на воде. Отчасти это связано с техническими и финансовыми ограничениями — морская соль вызывает коррозию панелей, а фиксировать установки под углом на нестабильной платформе сложно. Ученые разрабатывают передовые инженерные решения для строительства таких станций не только в искусственных или закрытых водоемах, но и в открытом море — поэтому это потребует и времени, и дополнительного финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries По материалам:

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