Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света — Finance.ua
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Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света

Энергетика
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Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света
Ученые разработали электростанции, которые спасут страны от нехватки света
Энергетики по всему миру фиксируют небывалый спрос на плавучие солнечные батареи. Только за период с 2007 по 2014 год инженеры из Японии, США, Дании, Франции и других стран зарегистрировали ряд патентов на электростанции такого типа. В настоящее время крупнейшие из них установлены в Китае, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Индии и США.
Европа также не отстает — Германия создала плавучую электростанцию, которая экономит 1100 тонн выбросов CO2 в год. После полномасштабного военного вторжения россии в Украину ЕС уделяет все больше внимания возобновляемым источникам энергии, чтобы минимизировать зависимость от нефти и газа страны-террориста.
В последнее десятилетие мощность солнечных электроустановок выросла почти в 12 раз: с 72 ГВт в 2011 году до 843 ГВт в 2021-м. Сейчас на эту технологию приходится 3,6% мирового производства электроэнергии. Поскольку стоимость солнечных панелей сравнительно низкая, они стали самым дешевым источником энергии в мире.
«Плавучие солнечные панели — относительно новый вариант возобновляемой энергии, но он будет иметь огромный потенциал где угодно», — отмечает Томас Рейндл, работник Института исследований солнечной энергии Seris в Сингапуре. Согласно анализу ученых, если 10% всех искусственных водных резервуаров в мире покрыты плавающими солнечными панелями, их общая мощность составит 20 ТВт.
В настоящее время менее 1% мировых солнечных установок находятся на воде. Отчасти это связано с техническими и финансовыми ограничениями — морская соль вызывает коррозию панелей, а фиксировать установки под углом на нестабильной платформе сложно. Ученые разрабатывают передовые инженерные решения для строительства таких станций не только в искусственных или закрытых водоемах, но и в открытом море — поэтому это потребует и времени, и дополнительного финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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