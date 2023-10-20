Ученые открыли еще одну «фишку» ChatGPT: умеет прогнозировать процентные ставки банков — Finance.ua

Ученые открыли еще одну «фишку» ChatGPT: умеет прогнозировать процентные ставки банков Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Ученые открыли еще одну «фишку» ChatGPT: умеет прогнозировать процентные ставки банков

Пока Apple и другие техногиганты работают над аналогами ChatGPT, ученые открывают новые возможности этого чат-бота. Как пишет издание Independent , исследователи из Sheffield Hallam University использовали ChatGPT с искусственным интеллектом, чтобы проанализировать более 700 речей политиков Банка Англии. Так они выяснили, что ИИ может помочь предсказать предстоящие прогнозы процентных ставок Банка Англии.

С помощью ChatGPT были рассмотрены речи, провозглашенные представителями банка перед решениями по процентным ставкам, за промежуток времени с 1997 года, когда Банк получил независимость, до июня этого года.

Было обнаружено, что ChatGPT может помочь предсказать правильные решения по процентной ставке в трех случаях из 10 или в 32%. При этом исследователи отмечают, что любой результат выше 10% в статистических прогнозах социальных наук считается надежным.

«Наши результаты акцентируют внимание на прогнозном потенциале таких инструментов, как ChatGPT, для обработки человеческих убеждений и ожиданий. Это имеет серьезные последствия для прогнозирования политических решений и моделирования экономических ожиданий», — отметил старший преподаватель экономики Шеффилдской бизнес-школы и ведущий автор исследования Дрю Вудхаус.

УНІАН По материалам:

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