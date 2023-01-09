Ученые изобрели технологию переработки бумажных отходов в аккумуляторы — Finance.ua
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Ученые изобрели технологию переработки бумажных отходов в аккумуляторы

Технологии&Авто
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Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали технологию переработки бумажных пакетов и коробок в аноды (электроды) для батарей. Тонкие листы плотного картона с решетками разной формы подвергли высокой температуре (1200 °C) в печи без огня. В результате ученые получили чистый углерод, который можно превратить в аноды.
Новейшие электроды, полученные исследовательской группой, также продемонстрировали долговечность, отличную гибкость и высокие электрохимические свойства. Лабораторные испытания показали, что аноды можно заряжать и разряжать до 1200 раз, а это по крайней мере вдвое дольше, чем те, которые применяются в современных аккумуляторах смартфонов. Батареи с таким типом анод могут выдерживать больше физических нагрузок, чем все известные аналоги. Сингапурские исследователи объясняют отличное качество анода удачным расположением бумажных волокон.
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Поскольку метод превращения макулатуры в электроды происходит без процесса сжигания, количество образовавшегося углекислого газа минимально. Такой подход к созданию аккумуляторов считается наиболее экологичным в мире. Исследовательская группа подала заявку на патент NTUitive — инновационной и корпоративной компании NTU. Ученые объявили, что начали работу над коммерциализацией своих технологий.
Напомним, ранее студентка Калифорнийского университета Мия Ле Тай случайно разработала аккумулятор, который может работать до 400 лет без подзарядки. Работая в группе исследователей, Тай покрыла золотые нанопроводы диоксидом марганца и электролитным гелем, похожим на оргстекло — в результате получилось уникальное изобретение. Через два месяца студентка и ее коллеги провели 200 000 циклов зарядки, только после этого случайно изобретенное покрытие начало терять свои свойства. Ученые пришли к выводу, что запаса прочности нанопроводов хватит на 400 лет работы аккумулятора.
По материалам:
noworries
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