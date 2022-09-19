Учат ли украинцы польский язык, чтобы зарабатывать больше (опрос) — Finance.ua

Учат ли украинцы польский язык, чтобы зарабатывать больше (опрос) Сегодня 07:07 — Личные финансы

Учат ли украинцы польский язык, чтобы зарабатывать больше (опрос)

52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже овладевают польским языком, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (опросили 1440 украинских граждан).

Отмечается, что 35% респондентов планируют обучение в ближайшее время. А 12,2% утверждают, что для того чтобы обеспечить себя достойным уровнем жизни в Польше, им достаточно знаний родного языка.

С начала лета этого года в Польше действуют государственные программы по обеспечению бесплатных курсов польского языка для всех беженцев из Украины, финансируемых польским Фондом труда.

Средняя зарплата даже на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы в Польше, составляет 28 — 32 тыс грн в месяц. Это примерно в два раза больше, чем в Украине.

Вместе с тем поляки готовы приглашать украинцев также на высококвалифицированные позиции, где эта отметка может значительно возрасти. Главный барьер, отделяющий образованных украинцев от достойной работы за пределами Украины — это знание иностранных языков", — отметила директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, в первую очередь серьезно изучать польский язык начали именно те украинцы, которые не планируют еще по крайней мере полгода-год возвращаться в Украину.

Справка Finance.ua:

С 7 сентября правила выдачи национальных виз в Польше для украинцев изменились — даже подав заявку, ее смогут получить не все. Подробнее об этом рассказали здесь;

Недавно «Новая почта» объявила о существенном снижении тарифов на пересылку личных вещей из Украины в Польшу. Эта услуга теперь будет обходиться в 2,5 раза дешевле.



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