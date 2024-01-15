Убрать кондиционирование и гирлянды: «Укрэнерго» призывает снизить потребление — Finance.ua
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Убрать кондиционирование и гирлянды: «Укрэнерго» призывает снизить потребление

Энергетика
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Убрать кондиционирование и гирлянды: «Укрэнерго» призывает снизить потребление
Убрать кондиционирование и гирлянды: «Укрэнерго» призывает снизить потребление
К вечеру пятницы потребление э/э из-за похолодания стремительно растет и угрожает стабильности работы энергосистемы, сообщила НЭК «Укрэнерго».
В телеграм-канале она объяснила, что в четверг, когда было потепление, и в пятницу днем, когда домашние СЭС покрывали энергопотребление своих владельцев, балансировать энергосистему было легче. Потребление снова растет, потому что солнца уже нет, а мороз усиливается. При этом в выходные синоптики обещают еще большее похолодание.
Так что потребителей настойчиво просят уменьшить использование кондиционеров и обогревателей для отопления помещения, не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер, выключать свет в пустых помещениях. Особенно это актуально в утренние и вечерние часы, акцентирует внимание НЭК.
«Бизнес тоже может приобщиться к поддержке энергосистемы: достаточно уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров. И убрать, наконец, новогодние гирлянды», — отметило «Укрэнерго».

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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