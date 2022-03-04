Uber возобновил работу во Львове, чтобы перевозить товары первой необходимости — Finance.ua
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0 800 307 555

Uber возобновил работу во Львове, чтобы перевозить товары первой необходимости

Сегодня 14:35
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Международный сервис такси Uber в первый день войны, 24 февраля, приостановил работу в Украине. Теперь он снова будет работать, но пока только во Львове и только для перевозки товаров первой необходимости и оказания какой-либо помощи.
Об этом сообщает издание Dev.ua.
В военное время сервис будет работать в немного другом направлении. Теперь Uber не будет предоставлять услуги по персональным перевозкам без особой необходимости.
Сервис не будет работать в комендантское время. Так как речь идет о Львове, то в этом городе Uber не будет работать с 22:00 до 06:00.
В целом теперь сервис больше будет работать для волонтеров и общественных организаций. Они смогут использовать сервис для перевозки предметов первой необходимости.
Uber также предложил своим клиентам во Львове промокод — LVIV15. Он действует до 10 марта. Воспользоваться промокодом можно для заказа трех поездок стоимостью до 150 гривен. При этом компания не будет снимать с водителя плату за обслуживание.
Кроме этого, Uber продолжает осуществлять поездки между Украиной и польскими городами бесплатно.
По материалам: Діло
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