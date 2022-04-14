Uber возобновил работу в Киеве — Finance.ua

Uber возобновил работу в Киеве
Сегодня 13:10 — Фондовый рынок Uber возобновил работу в Киеве
После получения одобрительного решения от городских властей сервис такси Uber возобновил работу в Киеве. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, так что полная стоимость поездок будет поступать водителям.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать незамедлительное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки — это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям», — комментирует Анабель Диаз, региональный менеджер Uber в Европе
Кроме того, Uber пожертвует 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, которые предоставляют необходимую помощь и услуги киевлянам.
Также Uber продолжает работать в других украинских городах: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.
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