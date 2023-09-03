Uber Eats разрабатывает чат-бота на основе ИИ для своего меню — Finance.ua

Uber Eats разрабатывает чат-бота на основе ИИ для своего меню
Компания Uber Eats разрабатывает чат-бот на основе ИИ, который будет предоставлять пользователям рекомендации и предлагать быстрый способ оформления заказов.
Об этом сообщает TechCrunch.
Чат-бот будет запрашивать пользователей об их бюджете и вкусах, после чего будет помогать оформлять заказ. Когда планируется его публичный запуск, пока не известно.
Главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи заметил, что Uber уже использует искусственный интеллект для поиска водителей и курьеров.
Таким образом, Uber присоединяется к другим сервисам доставки, которые также внедряют искусственный интеллект в свои платформы.
К примеру, DoorDash планирует запустить технологию голосовых заказов на основе ИИ, которая поможет ресторанам отвечать на все звонки и увеличить продажи. Также компания работает над созданием чат-бота, чтобы ускорить процесс заказа и помочь клиентам находить нужные блюда.
Также недавно Instacart запустил инструмент поиска по ИИ на базе ChatGPT от OpenAI. Новый инструмент «Спросите Instacart» помогает клиентам экономить время и получать персональные рекомендации по покупкам.
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