Uber Eats разрабатывает чат-бота на основе ИИ для своего меню — Finance.ua

Uber Eats разрабатывает чат-бота на основе ИИ для своего меню 03.09.2023, 01:37 — Технологии&Авто

Uber Eats разрабатывает чат-бота на основе ИИ для своего меню

Компания Uber Eats разрабатывает чат-бот на основе ИИ, который будет предоставлять пользователям рекомендации и предлагать быстрый способ оформления заказов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Чат-бот будет запрашивать пользователей об их бюджете и вкусах, после чего будет помогать оформлять заказ. Когда планируется его публичный запуск, пока не известно.

Главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи заметил, что Uber уже использует искусственный интеллект для поиска водителей и курьеров.

Таким образом, Uber присоединяется к другим сервисам доставки, которые также внедряют искусственный интеллект в свои платформы.

К примеру, DoorDash планирует запустить технологию голосовых заказов на основе ИИ, которая поможет ресторанам отвечать на все звонки и увеличить продажи. Также компания работает над созданием чат-бота, чтобы ускорить процесс заказа и помочь клиентам находить нужные блюда.

Также недавно Instacart запустил инструмент поиска по ИИ на базе ChatGPT от OpenAI. Новый инструмент «Спросите Instacart» помогает клиентам экономить время и получать персональные рекомендации по покупкам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.