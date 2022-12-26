У Зеленского оценили, как атаки на энергосистему повлияли на промышленность — Finance.ua
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У Зеленского оценили, как атаки на энергосистему повлияли на промышленность

Казна и Политика
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Ракетные обстрелы и ограничения подачи электроэнергии повлекли за собой значительное падение промышленного производства в Украине в конце 2022 года.
Об этом в интервью рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
«Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых — 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия в зависимости от его критичности для экономики», — сказал он.
По его словам, есть некоторые предприятия практически критической инфраструктуры. К примеру, добыча угля.
«Если в текущих условиях еще ограничивать электроэнергию на добычу угля, мы просто зайдем в спираль», — сообщил он и добавил, что нефтедобыча, нефтепереработка — это тоже предприятия из этой группы.
«Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и пытаемся их поменьше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере», — рассказал замглавы Офиса президента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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