У Зеленского объяснили, почему пока не известно о сроке вступления Украины в ЕС — Finance.ua
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У Зеленского объяснили, почему пока не известно о сроке вступления Украины в ЕС

Сегодня 10:33Казна и Политика
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Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата в членство в ЕС. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает украинские ответы.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире всеукраинского телемарафона, пишет TrueUA.
«Есть процедура вступления любой страны в Европейский Союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии — им нужно время», — сказал Жовква.
По его словам, украинская сторона выдвигает сроки до конца мая и просит Еврокомиссию «работать быстро», как это делает Украина.
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«Далее — статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет — не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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