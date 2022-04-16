У Украины есть запасы базового продовольствия на несколько лет — министр агрополитики

Сегодня 09:32 — Казна и Политика

У Украины есть запасы базового продовольствия на несколько лет — министр агрополитики

Украина на несколько лет обеспечена базовыми продовольственными продуктами, а также сырьем для производства кормов для животных, поэтому в ближайшее время проблем с продовольствием в стране не предвидится.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский изданию «Экономическая правда».

«Запасов по базовым продуктам у нас есть на несколько лет. Растительного масла — хоть на 10 лет. Отдельно надо добавить, поскольку у нас много зерновых, и часть из них — это корма для животных, то у нас точно есть мясо-молочная продукция. И особых поводов для беспокойства здесь нет», — сообщил он.

Читайте также Война в Украине грозит голодом для части мира — Минагрополитики

По его данным, Украина ежегодно потребляет 5-7 млн тонн зерновых культур, тогда как в зернохранилищах страны уже есть 20 млн тонн зерна с прошлого сезона и ожидается 30 млн тонн урожая текущего сезона. С учетом имеющихся в стране элеваторных мощностей, главной проблемой станет экспорт урожая на зарубежные рынки в условиях блокады украинских морпортов российскими военными кораблями, подчеркнул глава Минагрополитики.

«Мы не видим проблем с продовольствием в Украине. Они есть там, куда его нельзя довезти, но это другое. Все видят, что товары, их номенклатура в магазинах уменьшилась, но она есть. У меня есть ощущение, что ситуация стала понемногу налаживаться», — подытожил Сольский.

Как сообщалось, до российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозсырья через порты Одессы и Николаева, однако в настоящее время из-за их морской блокады со стороны рф может ежемесячно перевозить примерно 500 тыс. тонн зерновых. Это приводит к ежемесячному недополучению примерно $1,5 млрд экспортных доходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.