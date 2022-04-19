У украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае — Finance.ua
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У украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае

Сегодня 08:10
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В этом году у украинцев нет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения.
25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
«Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая — День труда, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне)», — говорят в ведомстве.
Также в Украине установлено 4 нерабочих дня — религиозные праздники, в которые люди не работают (7 января и 25 декабря — Рождество Христово, а также Пасха и Троица).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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