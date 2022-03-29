У российских ритейлеров начались трудности с закупкой овощей — Finance.ua

У российских ритейлеров начались трудности с закупкой овощей

Сегодня 15:32

Торговые сети в рф столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, прежде всего на капусту и морковь.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

По словам собеседников, прежде всего проблема возникла с белокочанной капустой, особенно российского урожая, также есть сложности с наличием моркови и свеклы.

С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник в крупной сети.

По подсчетам издания на базе данных онлайн-витрин, в москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта выросли на 25-30%, до 89-130 руб. за 1 кг, на морковь — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за 1 кг.

Два собеседника в розничных сетях отмечают, что начинается традиционный сезон 1-1,5 месяца, когда местные прошлогодние овощи закончились, а на рынок поступает импорт.

«С капустой есть определенный дефицит, потому что российская в этом году закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте, что дополнительно сказывается на динамике цен», — пояснил источник «Коммерсанта» в крупной сети.

Собеседник издания в отрасли считает, что некоторые сельхозпроизводители, имеющие хранилища, также могут придерживать продажи, ожидая более высоких цен. Крупные сети официально тему не комментируют. Только в Metro заверили, что не наблюдают затруднений с поставками овощей.

В Минсельхозе рф заявили, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен.

"По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — на 39,1% год к году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.