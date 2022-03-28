У российских рестораторов из-за санкций проблемы с поставками продуктов — Finance.ua

У российских рестораторов из-за санкций проблемы с поставками продуктов

Сегодня 15:33

У ресторанов и кафе в рф возникли проблемы с поставками продуктов — овощей, салатов и некоторых видов рыбы — из-за санкций против рф, нарушивших логистические цепочки, а также из-за девальвации рубля.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федерацию рестораторов и отельеров рф.

Информацию подтвердили газете и некоторые заведения.

Так, часть партнеров прекратила отгрузку, а остальные сократили период отсрочки по платежам или совсем отменили, рассказал директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

По его словам, самые большие изменения произошли с алкоголем: закупочные цены многих товаров выросли на 30-80%. Текущих запасов в сети хватит на 3-4 месяца, добавил он.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный заявил, что есть перебои в поставках разных категорий товаров, преимущественно ингредиентов: соусов, сиропов и пасты. Без некоторых из них в приготовлении блюд не обойтись, говорит он.

Есть перебои с поставкой рыбы из Турции, в частности, дорады и сибаса, а внутри страны сложности с сахаром, рассказал гендиректор компании-поставщика продуктов «Братья Васильевы» Иван Васильев.

Некоторые сети пока избегают дефицита за счет запасов: компании забронировали продукты у поставщиков на несколько месяцев вперед — в частности, алкоголь, оливковое масло, каперсы и оливки.

Минсельхоз рф для обеспечения потребностей внутреннего рынка предложил обнулить импортную пошлину на овощи до 30 сентября, сообщило министерство «Известиям». Такое решение уже было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, заявило ведомство.

Перебои и цены связаны в том числе с санкциями, которые нарушили отлаженные логистические цепочки, а также с падением курса рубля.

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