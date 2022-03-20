У российских банков проблемы с выдачей пластиковых карт: что известно — Finance.ua

У российских банков проблемы с выдачей пластиковых карт: что известно

Сегодня 19:46 — Финтех и Карты

российские банки не выдают пластиковые карты «Мир» из-за отсутствия пластика. С отключением Visa и MasterCard и другими санкциями у банков возникли серьезные проблемы с выпуском новых карт.

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на сообщение «Тинькофф банка» в Twitter.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о 3 главных проблемах, с которыми столкнулись российские банки.

Чипы. Поставок от MasterCard не будет. На мировых рынках и так дефицит, а еще и санкции. А собственные российские заводы, вероятно, не справятся, в частности из-за нехватки сырья.

Пластик. Даже если российский производитель пластика сможет обеспечить необходимые объемы, он совершенно не застрахован от поломок оборудования, которое нечем будет ремонтировать опять-таки из-за санкций.

Производство карт. Даже если вдруг заводы получат чипы и пластик, помешать выпуску могут и поломки без запчастей для ремонта и отключения ПО для станков, написал политик.

Стоит отметить, что европейские санкции все же дают себя знать. Но в россии делают вид, что всё хорошо.

Впоследствии «Тинькофф» банк удалил свое сообщение и сообщил, что ошиблись и у них ресурсов хватает.

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