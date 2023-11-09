У работников ГСЧС теперь есть отсрочка от призыва — Finance.ua

У работников ГСЧС теперь есть отсрочка от призыва Сегодня 12:40 — Казна и Политика

У работников ГСЧС теперь есть отсрочка от призыва

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о предоставлении отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

Об этом сообщил народный депутат Украины от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме.

Он уточнил, что законопроект 9274 поддержали 269 народных депутатов.

Целью документа является усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, повышение эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период.

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Законом предусматривается нормирование полномочий органов государственной власти в сфере гражданской защиты.

Также определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.

Обеспечивается отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

Документом совершенствуются мероприятия по созданию фонда защитных сооружений гражданской защиты и укрытия в нем населения, организации и проведения эвакуации, мероприятий химической и радиационной защиты, подготовки органов управления и сил гражданской защиты, обучение населения, обеспечение пожарной и техногенной безопасности.

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В то же время определяется обеспечение эффективной работы субъектов обеспечения гражданской защиты организации и проведения мероприятий в особый период.

Предложенные документом изменения предусматривают создание законодательных предпосылок для обеспечения на государственном уровне оперативного планирования в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации военного характера, а также подготовки в Украине плана реагирования на применение оружия массового уничтожения.

Ожидается, что принятие закона позволит усилить защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить охрану жизни и здоровья людей, прежде всего в особый период, а также обеспечить осуществление мер гражданской защиты другими органами государственной власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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