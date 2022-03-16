У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов — Finance.ua

У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов

Сегодня 04:48 — Мир

У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов

Правительство России приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, которое действует с 1999 года.

Об этом говорится в сообщении российского правительства.

«Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре российской федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок», — заявили в правительстве РФ.

Напомним, что несколькими днями ранее бермудский реестр лишил большую часть активно летающих российских самолетов сертификатов летной годности.

«Перевод самолетов в российский госреестр позволит росавиации следить за поддержанием их летной пригодности вместо иностранных регуляторов», — говорится в сообщении.

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