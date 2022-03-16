У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов — Finance.ua

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У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов

Сегодня 04:48Мир
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У путина придумали, как вернуть лицензии для самолетовУ путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов
Правительство России приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, которое действует с 1999 года.
Об этом говорится в сообщении российского правительства.
«Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре российской федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок», — заявили в правительстве РФ.
Напомним, что несколькими днями ранее бермудский реестр лишил большую часть активно летающих российских самолетов сертификатов летной годности.
«Перевод самолетов в российский госреестр позволит росавиации следить за поддержанием их летной пригодности вместо иностранных регуляторов», — говорится в сообщении.
По материалам: Економічна Правда
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