У ПриватБанка отсудили здание за 86 миллионов — Finance.ua

У ПриватБанка отсудили здание за 86 миллионов

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У ПриватБанка отсудили здание за 86 миллионов

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) признал недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре, заключенный еще в 2014 году, общей стоимостью 86 миллионов.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения со ссылкой на соответствующее дело № 904/5314/20.

Так, по словам руководителя судебного направления ПриватБанка Олега Лазовского, после оглашения в Украине военного положения украинские суды и Центральный апелляционный хозсуд в частности, в основном откладывают рассмотрение всех судебных дел и переносят судебные заседания.

«Однако это не касается только одного дела, связанного с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка», — говорит он, добавляя, что этим решением суд фактически лишил госбанк права собственности на здание стоимостью 86 миллионов.

О принятии постановления апелляционного суда, по словам юриста, банк уведомили 12 марта по электронной почте. «До этого момента в суде не предоставляли банку никакой информации о состоянии рассмотрения этого дела — и это несмотря на то, что после введения военного положения доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно ограничен», — заявил он.

По словам юриста, это было сделано, несмотря на ходатайство банка об отложении судебного заседания из-за введения в Украине военного положения и реальной угрозе жизни участников процесса.

ПриватБанк обжалует это решение в Верховном Суде.

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